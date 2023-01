¿Palabras premonitorias? Lo que dijo esta famosa actriz sobre su ex antes de que lo hallaran muerto

Fabio Melanitto, exintegrante de la banda juvenil UFF!, fue asesinado a bala en Ciudad de México. Ivonne Montero tenía una hija con él.

Melanitto, venezolano de 33 años, fue hallado muerto en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades de Ciudad de México.

Las primeras pesquisas señalaron que el artista recibió cuatro tiros cuando se movilizaba con su actual pareja en una motocicleta. Aquí los detalles

Asesinaron a exintegrante de la agrupación Uff! Pero al margen del lamentable caso, se conoció una declaración de la actriz y cantante mexicana Ivone Montero, protagonista de novelas como ‘Anita no te rajes’. Montero y Melanitto estuvieron juntos, fruto de su relación tuvieron una hija.







Antonella, quien nació en 2013, presentó complicaciones de salud y justo cuando Ivonne necesitaba más de su apoyo, Melanitto se alejó del matrimonio y aparentemente le fue infiel.

Por esta razón, la relación de la actriz y el artista fallecido no estaba en buenos términos. De hecho, en una entrevista publicada hace dos días, Ivonne fue contundente al responder sobre qué haría cuando estuviera frente a frente con el padre de su hija.

“Por supuesto no me acercaría, no me pararía a saludarlo tampoco, simplemente es una persona… este, ‘Gasparín’, haz de cuenta”, le expresó al programa De Primera Mano cuando le consultaron sobre su opinión frente al regreso de Fabio Melanitto a México para un reencuentro con algunos integrantes de Uff.

Pero quizá las declaraciones más relevantes en este momento que se conoce del crimen fueron cuando dijo que ella lo vería como “una persona sin vida… sin presencia”. Este es el video de sus palabras:



La artista también se refirió a si creía que Fabio se arrepentiría por alejarse en los momentos duros de su vida: “yo creo que si el instinto no te despertó en el momento en que tu hija nació (…) si no te despertó en el momento en que tu hija entró en una primera cirugía, si no te despertó el instinto paternal cuando tu hija estuvo a punto de morir (…) olvídate… me reservo la opinión”.