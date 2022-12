‘Pantera negra’ genera entusiasmo y orgullo entre espectadores africanos

De Kenia a Nigeria, la cinta ha llenado un gran vacío. Ya supera en taquilla a ‘Los juegos del hambre’ y ‘La Bella y la Bestia’ en preventas en EE.UU.

'Pantera Negra' no es solo el primer superhéroe africano de la serie Marvel con película propia, sino que además lidera el reino imaginario de Wakanda, que logró explotar un raro mineral, el vibranium, para convertirse en la nación más desarrollada y avanzada tecnológicamente del mundo.

Suficientes motivos para sacar pecho, como explicaba en una reciente entrevista una de las actrices del elenco, la oscarizada Lupita Nyong'o.

Varios cientos de fans acudieron el martes por la noche al preestreno de la cinta en Kisumu, ciudad del oeste de Kenia de la que procede la familia de Lupita Nyong'o.

La emoción se mezclaba con la esperanza de que la película responda a todas sus promesas, como si 'Pantera Negra' fuera una apuesta al todo o nada para cambiar de una vez por todas la representación de los africanos en el cine hollywoodiense, lejos de tópicos sobre la pobreza.

"El hecho de que los estudios Marvel puedan presentar una película totalmente basada en personajes africanos es una toma de posición muy importante respecto al resto del mundo. Sienta muy bien y nos liberará de ciertos estereotipos sobre los africanos", celebró el actor keniata Moses Odua, de 41 años.

'Más allá de la película'

"Recuerdo que mientras veíamos el filme tuvimos la sensación de estar viviendo un momento histórico. Va mucho más allá de la película", dijo Brian Barasa, keniata de 29 años que tuvo la suerte de ver la cinta antes que el resto del mundo, en una proyección privada con amigos.

El director del largometraje, el afroestadounidense Ryan Coogler, y los actores, en su mayoría africanos, eran conscientes de su responsabilidad, como explicó la intérprete Sope Aluko, una de los cinco nigerianos del elenco.



"Cuando rodábamos sabíamos que teníamos una responsabilidad con África y con la comunidad negra en general. Pero no me esperaba esto ni de lejos, todo el entusiasmo de la comunidad negra", confió la actriz durante el preestreno en Lagos.

En realidad T'Challa, el rey de la nación imaginaria de Wakanda, no es el primer superhéroe negro del universo Marvel que salta a la gran pantalla, recuerda Brian Barasa, cofundador del Nairobi Comic Convention, un festival anual que se celebra desde 2014 con aficionados de los superhéroes y los universos fantásticos.

Por ejemplo, el personaje de Blade, encarnado por Wesley Snipes, dio lugar a una trilogía entre 1998 y 2004. "Pero Blade era estadounidense", explica Brian.

'Afrofuturista'

A los fans entrevistados en Kenia y Nigeria les gustó la superproducción por su calidad visual, el cuidado del vestuario, la banda sonora y los acentos.



"Normalmente, en Hollywood, uno es solo africano. Recurren a un actor nigeriano con acento nigeriano para un personaje keniata", señaló la actriz Sope Aluko.

"Me gustó la descripción afrofuturista del continente y la mezcla de modernidad y tradición", apuntó por su parte Chiko Esire, un nigeriano de 32 años, desde Lagos.

"No soy un cinéfilo [...] pero esta me interesa porque intenta demostrar que una película con un elenco de mayoría negra puede venderse bien y funcionar en todo el mundo", explicó por su parte James Odede, de 27 años.

'Pantera Negra' ya superó a grandes éxitos de taquilla como 'Los juegos del hambre' y 'La Bella y la Bestia' en las preventas de entradas en Estados Unidos.

A la espera de las críticas del público a la cinta, esta ya ganó la apuesta de "presentar la cultura africana desde un punto de vista positivo", resumió Jinna Mutun, directora keniana de 29 años.



'Pantera Negra', en su opinión, "llena un vacío enorme pero no estoy segura de que una sola película sea suficiente. Necesitamos otras 'Panteras Negras', más y más".

Vea el primer adelanto de la película: