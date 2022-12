Pantera Negra, más que una película de superhéroes, un fenómeno cultural

Nadie duda que la nueva película de Marvel será un éxito en taquilla. Expertos creen que recaudará al menos 150 millones de dólares en su primer fin de semana.

Se trata de la cinta número 18 de los héroes de la productora cuya imagen principal es Stan Lee. El filme es dirigido por Ryan Coogler ("Creed") y protagonizado por Chadwick Boseman.

Boseman ("Message from the King", "Marshall") interpreta a Pantera Negra, también conocido como T'Challa, rey y protector de la ficticia Wakanda, que es un personaje en sí mismo porque desafía también el estereotipo de los países africanos: ésta es la utopía de una nación rica, nunca antes colonizada y que estudia recibir refugiados de regiones más pobres.

Destacan en el elenco los estadounidenses Michael B. Jordan, Danai Gurira, Angela Bassett y Forest Whitaker; los ingleses Daniel Kaluuya --de ascendencia ugandesa-- y Letitia Wright --quien creció en Guyana--; y la mexicana-keniana Lupita Nyong'o.

"Le pusimos corazón y alma porque sabíamos que era una gran oportunidad", dijo Boseman (41) en un intercambio con usuarios de Twitter el lunes. "Pero ver cómo la gente respondió sin siquiera haber visto la película, es distinto a cualquier cosa que haya visto, es muy loco", agregó.

Con cinco millones de tuits, "Pantera Negra" es la película sobre la que más se ha escrito en esa red social en 2018, incluso más que el último episodio de "La Guerra de las Galaxias".

Expertos prevén que recaudará entre 150 y 160 millones de dólares en su primer fin de semana en la cartelera de Estados Unidos, que es largo ya que el lunes se celebra el día del Presidente.

La película cuenta una historia "desde un punto de vista universal pero que al mismo tiempo apela a la cultura afroamericana", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de la firma comScore.

Más allá de su taquilla, "Black Panther" podría representar un punto de inflexión en la representación de los negros en la pantalla, y en el peso de los artistas de color en Hollywood.

La revista Time puso a Boseman en la portada de su último número con el título: "Revolucionario poder de Pantera Negra"



"La película que esperé toda mi vida"