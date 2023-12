Paola Calle, expresentadora y amiga de Carolina Cruz, contó que sufrió un derrame cerebral

La expresentadora de televisión Paola Calle, amiga cercana de Carolina Cruz, atravesó un delicado momento en su salud que la llevó a una unidad de cuidados intensivos. La mujer sufrió un derrame cerebral y así lo contó a la revista Hola.



Según la expresentadora, un día tuvo un dolor de cabeza y creyó que se trataba de una migraña severa. Fue al médico y le dijeron que su problema era aún más grave y que debía trasladarse a una clínica.

"Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral", recordó la amiga de Carolina Cruz.

Se conoció que Paola Calle duró algunos días en la unidad de cuidados intensivos porque seguía sangrando.

Por fortuna, Paola Calle no perdió ninguna de sus capacidades pese al derrame cerebral que sufrió: "Podía hablar y moverme sin inconveniente, cosa que no sucede con frecuencia".

Publicidad

Además, manifestó que su proceso de recuperación duró varios meses, pero que fue satisfactorio y hoy puede contar la historia como una anécdota más.

"Solo debíamos esperar a que la sangre se absorbiera y el cerebro se desinflamara para hacer nuevas pruebas y el resultado fue el mismo", agregó Paola Calle.