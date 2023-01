Paola Jara contó por qué Jessi Uribe pasa la cuarentena con ella y no con sus hijos en Bucaramanga

La cantante de música popular también dio detalles de su relación como los defectos de su pareja y cuándo se dieron el primer beso.

Lo hizo a través de una entrevista en vivo con Memo Orozco, presentador de ‘Sábados felicitos’, en la red social Instagram.

Publicidad

En el live Paola Jara respondió las preguntas del humorista y hasta de sus mismos seguidores, quienes no paran de preguntarle por qué Jessi Uribe está con ella en la cuarentena y no con sus hijos en su tierra natal.

“Él no ha viajado a Bucaramanga a ver sus hijos porque todos sabemos que no se puede viajar, no hay aviones, no hay transporte, entonces ese es el motivo por el cual él no ha ido a ver a sus hijos en estos momentos”, aclaró la jurado de ‘A otro nivel’.

De acuerdo con la antioqueña, Jessi se aisló 14 días en el oriente antioqueño tras llegar de un viaje en España y luego, con autorización y acompañamiento de la Policía, se trasladó a Medellín para estar en casa de su novia.

Publicidad

Memo aprovechó la entrevista para conocer más detalles de la relación, como lo que no les gusta del otro y cuándo se dieron el primer beso.

Paola respondió que su novio es muy desorganizado, mientras que el cantante de música popular confesó que su pareja es muy regañona.

Publicidad

Frente al tema del beso, la intérprete de ‘Murió el amor’ dijo -entre risas- que no se acuerda.