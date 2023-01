Paola Jara defendió a Jessi Uribe luego de que Juanpis González lo llamara “guiso”

En medio de una entrevista en The Juanpis Live Show, la cantante de música popular Paola Jara fue criticada por el personaje de ficción interpretado por el comediante Alejandro Riaño sobre su relación amorosa con el también cantante Jessi Uribe.

Durante el programa, la intérprete habló sobre su carrera musical y su trayectoria como artista.

Sin embargo, en un momento dado, Juanpis González le preguntó a la cantante sobre el mencionado sudado que realizó en época de pandemia, el cual se volvió viral en redes sociales. Ante esto, la artista compartió su punto de vista sobre la situación.

“Voy a contar esa historia que nunca he tocado, pero me he reído en cantidades y hasta hoy sigo viendo todos los sudados de pollo donde la gente de diferentes ciudades me etiquetan, me han hasta mandado fotos de cartas de restaurantes que llevan mi nombre”, señaló.

Asimismo, la paisa de 39 años recalcó que no le gusta el tomate ni la cebolla, por lo que en su casa suelen licuar los alimentos y guardarlos en frascos.

Fue después de esto que Juanpis González le preguntó “¿y si odias el guiso, por qué te casaste con Jessi?”.

Ante las palabras del personaje, Paola Jara salió en defensa de su esposo, con quien contrajo matrimonio el 14 de mayo de 2022.

“Si Jessi estuviera aquí te diría ‘qué porquería mano’. No seas así. Y ustedes (público) le celebran esos comentarios”, puntualizó Paola Jara.