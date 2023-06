Paola Jara descubrió a seguidor escondido en el baúl de su carro: "Casi me mata del susto"

A través de sus redes sociales, Paola Jara compartió con sus seguidores que hace poco vivió "el susto más tremendo" durante una de sus presentaciones, todo por culpa de un fanático. ¿Qué pasó? Al subir a su carro, se dio cuenta de que el joven estaba escondido en el baúl.



"El susto más tremendo que me han pegado en un show. Cuando me subí al carro, después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto", escribió Paola Jara.

La intérprete de 'Mala mujer' publicó un video donde muestra a su seguidor, quien al parecer tiene síndrome de Down, montado en el carro después de burlar la seguridad de la artista.

“¿Usted cómo se llama?, ¿cómo se metió al baúl?”, pregunta Paola Jara, o lo que el fan señala a uno de los trabajadores y explica que este desbloqueó el carro y él aprovechó para meterse al vehículo. “No me vuelva a asustar así, ¿oyó?”, agregó, entre risas, la esposa de Jessi Uribe.

El seguidor de Paola Jara le contó que la razón por la que llegó a su auto fue para contarle que estaba de cumpleaños y quería tomarse una foto con ella. Incluso, el joven ayudó a despejar el camino para que la cantante saliera en medio de aplausos.



Paola Jara revela por qué no ha tenido hijos con Jessi Uribe

En otros temas relacionados con Paola Jara, la cantante de música popular reveló por qué aún no ha tenido hijos con el artista.

Durante una entrevista con Laura Acuña, la intérprete de 'Murió el amor' contó que Jessi Uribe ha insistido mucho en convertirse en padre nuevamente. El cantante ya tiene cuatro hijos, fruto de su anterior matrimonio.

"No sé, no sé, este tema lo vivo pensando y pensando y no sé todavía. Será que me da miedo, me parece una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida y yo ahorita no sé", comentó Paola Jara.

Agregó: "Con Jessi sí lo hemos hablado, él sí quiere y yo le digo: 'Pero tú tienes 4 (hijos)', y él me dice que igual quiere uno conmigo".