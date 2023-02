¿Paola Jara está embarazada? Jessi Uribe sorprende a seguidores con su respuesta

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más amadas y también criticadas de la farándula colombiana, esto por cómo inició su relación. Recientemente, han salido a flote rumores de que la artista de música popular espera su primer hijo.



Aunque en varias oportunidades Paola Jara explicó que está enfocada en su carrera musical, Jessi Uribe sí desea tener otro hijo. Así lo manifestó cuando un seguidor le preguntó sobre el supuesto embarazo.

"¿Es verdad que Paola Jara está embarazada?", preguntó el usuario, a lo que el cantante respondió: "Ojalá, ojalá".

Paola Jara y Jessi Uribe fueron blanco de críticas por celebrar San Valentín

El pasado martes 14 de febrero la cantante de música popular Paola Jara aprovechó el Día de San Valentín para dedicarle unas tiernas palabras a su esposo.

La artista compartió una foto de su boda con Jessi Uribe y escribió lo siguiente: "De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días, amor de mi vida ❤️🙌🏻 feliz día, mi amor lindo 🌹🌹❤️ @jessiuribe3 te amo ❤️ #sanvalentin #14defebrero".

El mensaje de Paola Jara no cayó bien a muchos. Varios la cuestionaron por celebrar San Valentín, teniendo en cuenta que no es una fecha que suele festejarse en Colombia, sino en países como Estados Unidos, Canadá y España.



"¿Quién dijo que en Colombia se celebra el Día de San Valentín?, no, pues, los gringos", "Repitan conmigo: 'En Colombia no se celebra el Amor y Amistad hoy', 'no seamos ridículos, los gringos nos miran raro', 'allá no se celebra Amor y Amistad en septiembre", "¡Mediocres! Eso no se celebra acá en Colombia" y "Aquí se celebra Amor y Amistad en septiembre", fueron algunas opiniones.

Sin embargo, otros internautas defendieron a la feliz pareja."Dios los bendiga siempre con mucha salud y mucho amor. Los mantenga unidos hasta la eternidad", "Qué hermosa pareja. Dios permita que ese gran amor crezca cada día más y sigan siendo ejemplo de perseverancia, constancia, amor mutuo, sinceridad, compromiso y respeto" y "Bendiciones del creador 😇😇😇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌹" fueron otros de los mensajes.

