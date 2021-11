Paola Jara le pegó un contundente regaño a Jessi Uribe: “Deja de hablar bobadas”

Jessi Uribe y Paola Jara se encuentran disfrutando de románticos momentos en Santo Domingo previo a un concierto del cantante en esta ciudad de República Dominicana. Durante su estadía, el cantante decidió tomarse la tarde en la piscina y bajo el sol, pero, horas después, se percató de que no se había aplicado bloqueador y se había quemado la piel.

El cantante de música popular empezó una dinámica de preguntas y respuestas en redes mostrando su piel quemada, y ese se convirtió en uno de los principales temas de conversación, hasta el punto que uno de sus seguidores le dijo que parecía “Quico (personaje de ‘El Chavo del 8’) en Acapulco.”

Pero lo que más llamó la atención en la dinámica fue el regaño que le pegó Paola Jara después de que el cantante asegurara que su pareja no lo ayudaba a cuidarse. “Se aplica las cosas solo ella, a mí no me aplica nada”, dijo el artista en tono irónico.

Inmediatamente, Paola Jara le replicó: “Deja de hablar bobadas que tú no haces caso, no te gusta echarte bloqueador.”

El cantante después bromeó con su pareja asegurando que no le gusta el bloqueador pero “si me lo aplicas tú, qué rico”, le dijo.

