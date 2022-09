Paola Jara les responde a quienes la critican por haber tinturado a su perrita

A Paola Jara le llovieron críticas en las últimas horas por haber tinturado a su perrita Mía, de raza Pomerania. Según compartió la artista en redes sociales, su mascota de color blanco quedó con algunas partes de su pelo de color rosa.

Los comentarios no se hicieron esperar e incluso algunos acusaron a la artista de maltrato animal. Por esa razón, Paola Jara se pronunció a través de sus historias de Instagram.



“Para los que están tan traumatizados que voy a atentar contra la vida de mi perrita, que son mis hijos, lo que más amo, ese tinte es especial para mascotas, para perros y para gatos, no es tóxico, no los va a matar, no los tinturé con tinte para humanos”, expresó la artista.

Sin embargo, algunos de sus seguidores insistieron en que las mascotas no deberían someterse a estos procesos cosméticos.