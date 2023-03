Paola Jara revela por qué no ha tenido hijos con Jessi Uribe: "Él ya tiene cuatro y quiere más"

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más famosas de la farándula colombiana. Aunque hay varios que apoyan su relación, otros la critican por cómo inició. Recientemente, la cantante de música popular reveló por qué aún no ha tenido hijos con el artista.



Durante una entrevista con Laura Acuña, la intérprete de 'Murió el amor' contó que Jessi Uribe ha insistido mucho en convertirse en padre nuevamente. El cantante ya tiene cuatro hijos, fruto de su anterior matrimonio.

"No sé, no sé, este tema lo vivo pensando y pensando y no sé todavía. Será que me da miedo, me parece una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida y yo ahorita no sé", comentó Paola Jara.

Agregó: "Con Jessi sí lo hemos hablado, él sí quiere y yo le digo: 'Pero tú tienes 4 (hijos)', y él me dice que igual quiere uno conmigo".

¿Por qué a Lina Tejeiro no le duran las relaciones?

En otras noticias de farándula, mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Lina Tejeiro dio algunos detalles sobre su situación sentimental. Algunos fanáticos la interrogaron sobre la relación que la actriz mantiene con sus exparejas.

"¿Te hablas con algún ex?", fue la pregunta que le hizo un seguidor, a lo que ella respondió: "No, además yo soy de las que termina una relación y bloqueo. Entonces no hay manera de volver a tener contacto con ninguno".



Momentos después, otro fan cuestionó a Lina Tejeiro sobre por qué han durado tan poco sus relaciones anteriores. La actriz de 'Padres e hijos' afirmó que esto se debe a los límites y estándares que ella tiene.

"De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años. Esa fue mi relación más larga, la de nueve años. Pero, de pronto, lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses y que si el problema es mío, yo creo que sí. El problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación", argumentó Lina Tejeiro.