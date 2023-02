Paola Jara y Jessi Uribe fueron blanco de críticas por celebrar San Valentín: "No seamos ridículos"

De amores y de odios. Así ha sido catalogada la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara , pues hay quienes defienden su amor, pero otros los critican por cómo inició su romance. Este martes, 14 de febrero de 2023, la cantante de música popular aprovechó el Día de San Valentín para dedicarle unas tiernas palabras a su esposo.



La artista compartió una foto de su boda con Jessi Uribe y escribió lo siguiente: "De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días, amor de mi vida ❤️🙌🏻 feliz día, mi amor lindo 🌹🌹❤️ @jessiuribe3 te amo ❤️ #sanvalentin #14defebrero".

El mensaje de Paola Jara no cayó bien a muchos. Varios la cuestionaron por celebrar San Valentín, teniendo en cuenta que no es una fecha que suele festejarse en Colombia, sino en países como Estados Unidos, Canadá y España.

"¿Quién dijo que en Colombia se celebra el Día de San Valentín?, no, pues, los gringos", "Repitan conmigo: 'En Colombia no se celebra el amor y amistad hoy'… no seamos ridículos, los gringos nos miran raro. Allá no se celebra amor y amistad en septiembre", "¡Mediocres! Eso no se celebra acá en Colombia" y "Aquí se celebra amor y amistad en septiembre" fueron algunas opiniones.

Sin embargo, otros internautas defendieron a la feliz pareja."Dios los bendiga siempre con mucha salud y mucho amor. Los mantenga unidos hasta la eternidad", "Qué hermosa pareja. Dios permita que ese gran amor crezca cada día más y sigan siendo ejemplo de perseverancia, constancia, amor mutuo, sinceridad, compromiso y respeto" y "Bendiciones del creador 😇😇😇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌹" fueron otros de los mensajes.



Paola Jara defendió a Jessi Uribe luego de que Juanpis González lo llamara “guiso”

En otras noticias sobre esta famosa pareja, durante una entrevista hace un tiempo en The Juanpis Live Show, Paola Jara fue criticada por el personaje de ficción interpretado por el comediante Alejandro Riaño sobre su relación amorosa con Jessi Uribe.

Publicidad

En el programa, la intérprete habló sobre su carrera musical y su trayectoria como artista. No obstante, Juanpis González le preguntó a la cantante sobre el mencionado sudado que realizó en época de pandemia, el cual se volvió viral en redes sociales. La artista compartió su punto de vista sobre la situación.

“Voy a contar esa historia que nunca he tocado, pero me he reído en cantidades y hasta hoy sigo viendo todos los sudados de pollo donde la gente de diferentes ciudades me etiquetan, me han hasta mandado fotos de cartas de restaurantes que llevan mi nombre”, sostuvo en ese entonces.

Paola recalcó que no le gusta el tomate ni la cebolla, por lo que en su casa suelen licuar los alimentos y guardarlos en frascos. Fue después de esto que Juanpis González le preguntó “¿y si odias el guiso, por qué te casaste con Jessi?”.

Publicidad

Ante las palabras del personaje, Paola Jara salió en defensa de su esposo: “Si Jessi estuviera aquí te diría ‘qué porquería mano’. No seas así. Y ustedes (público) le celebran esos comentarios”.