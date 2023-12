Papá de Felipe Saruma sorprende con curiosa reflexión: ¿indirecta para Andrea Valdiri?

A través de un video en su cuenta de Instagram, Samuel Camargo, papá de Felipe Saruma, dio una corta reflexión que dejó pensando a más de uno. El hombre habló sobre las personas que tienen "banderas rojas", es decir, comportamientos o actitudes que resultan alarmantes en una relación. Varios internautas asociaron el mensaje como una indirecta para Andrea Valdiri.



"Estudian bien a sus víctimas, generan una línea de dependencia y los devoran. Lo único que queda después de un contacto prolongado con este tipo de entidad es la devastación. No estoy exagerando", dijo el papá de Felipe Saruma.

Además, Samuel Camargo aseguró que ninguno debería mantener una relación con este tipo de personas: "Es imposible hacer cualquier cosa con ellos, trátese de una relación de pareja o laboral. De hecho, como son monstruos, se comportan como tal, disfrutan con el sufrimiento. La expresión de dolor, lo único que hacen es aumentar el castigo que le dan a sus víctimas".

Las palabras del papá de Felipe Saruma generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Los internautas presumen que se trata de indirectas para Andrea Valdiri, expareja de Saruma.

"Contundente mensaje", "¿Por qué me parece que está hablando de su exnuera?", "Pareciera que estuviera hablando de Andrea Valdiri", "Ese man no tiene oficio, agradecido debe de estar con Andrea que lo sacó del anonimato", "Ay señor, ocúpese de sus cosas. Los papás no tienen que meterse en las relaciones de pareja", fueron algunas opiniones.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reencontraron tras su separación

En otras noticias, el divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma sigue dando de qué hablar en las redes sociales. A pesar de que la pareja terminó su relación luego de año y medio de matrimonio, su vida como creadores de contenido los sigue uniendo. Es por eso que recientemente compartieron el encuentro que tuvieron.

Andrea Valdiri compartió en sus historias de Instagram lo que hizo en una jornada laboral llena de varias grabaciones. La influenciadora barranquillera mostró varios de los momentos que vivió junto a su equipo de trabajo creando diferentes videos.

Lo que más llamó la atención de los seguidores de la bailarina es que en el video publicado aparece Felipe Saruma, su ahora exesposo. El también creador de contenido se ve aportando en el trabajo de la barranquillera, incluso dándole indicaciones para una de las grabaciones.