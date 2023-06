Papá de Piqué responde sobre rumores de boda entre su hijo y Clara Chía

El papá de Piqué, Joan Piqué, se refirió a los rumores de boda entre su hijo y Clara Chía, en medio de la expectativa por los supuestos planes a futuro de la pareja, en el ojo del huracán tras las últimas declaraciones de Shakira sobre la ruptura con el exfutbolista.

El pasado fin de semana contrajo matrimonio Marc Piqué, hermano de Gerard, con su novia María Valls, pero sin duda quienes captaron la atención de los paparazzi fueron Piqué y Clara Chía.

En las fotografías tomadas ese día, se observa a la pareja saliendo del recinto religioso. Gerard Piqué lucía un traje de color azul, mientras que Clara Chía llevaba un vestido sencillo en color dorado.

La ceremonia tuvo lugar en horas de la tarde del pasado viernes 23 de junio, en la parroquia Sant Vicenç, ubicada en Montalt, Valencia.

Información del medio Divinity, citado por El País de España, indica que la ceremonia había sido pospuesta tras la escandalosa separación de Gerard Piqué con Shakira.

Además, se rumora que durante este evento Clara Chía fue presentada al círculo cercano de familiares y allegados del también empresario.

Precisamente, hace semanas se viene comentando que la pareja también tendría en sus planes ir al altar. Periodistas que se encontraron a Joan Piqué, papá del exfutbolista del Barcelona, le preguntaron sobre estos rumores.

Inicialmente, los reporteros lo felicitaron por el matrimonio de Marc, pero luego le consultaron sobre la posible boda de Gerard con Clara Chía.

En medio del asedio de los periodistas, el papá de Piqué respondió: “No es mi problema” respondió a secas antes de alejarse de golpe del grupo que intentaba charlar con él, informó People.

SHAKIRA HABLA DE SU RUPTURA CON PIQUÉ

Shakira es la número 1 de los 50 más bellos de People en español en el 2023. Durante las fotografías de portada, la cantante barranquillera contó detalles de cuando, a mediados de 2022, su padre sufrió una caída en su casa en Barcelona. Y agrega que mientras lo tenían en unidad de cuidados intensivos, ella se enteró por la prensa que había sido traicionada por quien fue su pareja durante 12 años, Gerard Piqué.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto", recordó. Shakira también habló de la música como refugio durante este proceso de desahogo y de renacer. Además de asegurar que Milan y Sasha fueron y son su mayor fortaleza, se refirió a lo que representa su papá en su vida, pues lo admira por su valentía y resiliencia.

"El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", expresó.