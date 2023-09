Papá de Piqué respondió sutilmente a canción 'El Jefe' de Shakira: "Bailando con lobas"

El Jefe, la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida, ha causado mucho revuelo por algunas de las indirectas que la colombiana envió a Gerard Piqué y su familia, especialmente a su exsuegro Joan Piqué. En España aseguran que el papá de Piqué respondió a la barranquillera.



“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, afirma Shakira en su más reciente lanzamiento, mencionando indirectamente al padre de su ex, cosa que fue aplaudida y criticada en las redes sociales.

Luego de conocerse la reacción de Gerard Piqué a la nueva canción de la colombiana , en España la periodista Lorena Vásquez también confirmó que Joan Piqué, padre del exfutbolista, encontró una manera sutil de responderle a la cantante.

En su podcast junto a Laura Fa llamado Las Mamarazzis, la periodista española señaló que el empresario Joan Piqué cambió su estado de WhatsApp tan solo horas después del lanzamiento de El Jefe. "Bailando con lobas", es lo que se lee en la nueva actualización del papá de Piqué.



"En su estado de WhatsApp pone ‘Bailando con lobas’ y la fotografía es la película. Pero escuchadme, bailando con lobas el padre de Piqué", señaló la periodista Lorena Vásquez en el podcast.

Cabe mencionar que el estado de Joan Piqué podría interpretarse de otra manera, pues junto al estado actualizó fu foto de perfil con una imagen de la película Bailando con lobos, pero quienes han visto esta movida del empresario lo entendieron como una sutil respuesta a la colombiana.

Publicidad

Más detalles sobre 'El Jefe'

La canción es el primer corrido tumbado de Shakira y es una crítica social en la que aborda temas como la explotación laboral y la migración. Además, también sacó a relucir uno de los malos momentos que vivió con su expareja Gerard Piqué .

Se dice que Piqué echó a Lili Melgar, la niñera de sus hijos. La mujer de origen boliviano trabajó por varios años con la familia Piqué Mebarak cuidando a Milan y Sasha, pero el exfutbolista aparentemente la despidió sin pagarle sus prestaciones.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice Shakira en una parte de su canción. ¿A qué se refiere la colombiana?

Publicidad

La empleada, aseguran, fue la primera persona que informó a Shakira de sus sospechas sobre una posible infidelidad por parte del exfutbolista. Al darse cuenta que la niñera estaba al tanto de su relación con Clara Chía, Piqué despidió a la mujer sin ningún tipo de consideración, especulan.