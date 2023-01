Papá de Silvestre Dangond volvió a los estudios de grabación después de 40 años

William Dangond, conocido como ‘el Palomo’, recuerda que a su familia no le gustaba que él se dedicara a la música y por eso terminó haciendo otra cosa.

“Mi familia, los ‘dangones’ ricos no eran gustosos de que yo cantara, mis hermanos mayores me sacaron de la música y me pusieron a sembrar algodón, a administrar la finca para que dejara la música”, recuerda.

Su primer y único acordeonero, el maestro Andrés ‘el turco’ Gil, recuerda el exitoso dúo que hacían en época de carnaval.

"Ahí tocaba Cuco Valoy en su mejor momento, Wilfrido Vargas, todas esas grandes agrupaciones, la Sonora Matancera y William estaba a la par de esos grandes cantantes ahí en la caseta".

A los 65 años de edad, con el paseo 'La propina' y otras cuatro canciones, ‘el Palomo’ aspira a refrendar el legado que siguieron sus hijos Cayito y Silvestre.