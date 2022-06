"Sóbese", le dice Yina Calderón a su papá, pues él apoyaba a Rodolfo Hernández

Yina Calderón es una de las famosas que apoyó al presidente electo Gustavo Petro; incluso compuso una guaracha que llevaba la voz del líder del Pacto Histórico. Sin embargo, recientemente se volvió tendencia en las redes sociales luego de revelar que su papá había perdido una apuesta, pues comentó que él había votado por el ingeniero Rodolfo Hernández.

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostró a su papá pagando dicha apuesta.

"Acá está mi papá, pagando apuestas a la prima Edna, que siempre confió en nosotros. Sabíamos que Gustavo Petro iba a ganar. Mi papá perdió", dijo Yina Calderón, sobre lo cual el hombre respondió: "Pero Dios quiera que sea un buen presidente". "Lo va a ser, lindo, lo va a ser", agregó su hija.

"Lo que pasa, para los que no saben, mi papá iba a favor de Rodolfo, lo cual no está mal, porque cada persona elige y le gusta lo que le gusta. Pero, yo le decía: 'Papá, lo mejor para Colombia es Gustavo Petro' y él no creía. ¿Ahora cómo te sientes, nené?", le preguntó Yina Calderón.

"Perfecto, si es el presidente, Dios lo puso en su camino. Que sea un buen presidente y lo vamos a apoyar, nos toca", le respondió su papá.

Yina Calderón bromeó diciéndole a su padre "sóbese", tras el triunfo de Petro. Y pese a que le preguntó sobre las otras apuestas que perdió, él prefirió no responder y reírse.