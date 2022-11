Papá se enfurece porque grado de hija coincide con partido de Argentina: "Me parece una pelotudez"

En los últimos días, el Mundial de Qatar 2022 ha sido el protagonista, por lo que fanáticos han dejado de lado algunas actividades para disfrutar de los partidos programados. Pero el caso de un padre que se negó a ir a la ceremonia de grado de su hija, porque coincidía con el encuentro de Argentina y México, se ha vuelto viral.

El video fue compartido por la hija del hombre, Felicitas Chennales, quien mostró en redes sociales la respuesta que el hombre le da cuando ella le cuenta de la fecha y hora de tan importante evento para ella.

En el chat, la joven invita a su progenitor: “Papá, acuérdate de que el sábado a las 15:00 horas es mi entrega de diploma. Tienen que venir los papás y quiero que vengas”. Él inmediatamente se indigna y asegura que armará un "quilombo" en el colegio.

A su vez, le ofrece a su hija una compensación por la inasistencia al evento: “Te pago el psicólogo, resuélvelo ahí. No puedo ayudarte". Y le dice que por nada del mundo se perderá el cotejo mundialista: “Feli, te lo juro, pero te lo juro…Te amo hasta el infinito y más allá. Me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas, pero no me pidas esto".

En el largo audio el hombre también se pregunta si es el único al que le interesa el encuentro de fútbol, pues no entiende como nadie había tomado cartas en el asunto para cambiar la fecha.

Al final ya intentando negociar con su esposa, el padre dice que irá de 3 a 3:05 de la tarde, ya que por nada del mundo, se perderá el partido: "Ojalá les den el diploma en ese momento y si no, envíame un video".

Entre los miles de comentarios de burla y apoyo por la reacción del padre, Felicitas aseguró que todo se trataba de una broma a su padre en medio de la fiebre mundialista.