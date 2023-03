Paparazi afirma que Gerard Piqué por poco lo atropella al preguntarle por Shakira

El paparazi Jordie Martin, que ha mantenido al mundo al tanto de cada detalle de la intimidad de Gerard Piqué, su novia Clara Chía y Shakira, aseguró que el exjugador por poco lo arrolló tras salir de la casa de sus padres, a la que había llegado acompañado de su actual pareja.

El fotógrafo había sido insistente en preguntarle a Clara “¿cómo ves que Shakira diga con su nueva canción que Gerard está intentando volver con ella?”. El exfutbolista y la joven “solo se rieron”, afirmó el Jordie Martin.

Sin embargo, al salir de la casa de los suegros de la novia del exfutbolista, “Piqué aceleró la camioneta de tal manera que casi me atropellan”, aseguró el paparazi.

La tensa situación no terminó ahí. Martin siguió a Gerard Piqué y a su novia. "Los encontramos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Yo seguía haciéndole preguntas", detalló el Jordie Martin en un informe ofrecido al programa El Gordo y La Flaca, de Univisión

Pero el paparazi afirmó que la agresión se extendió, pues Gerard Piqué “consiguió mi número telefónico y hasta me llamó diciéndome hasta del mal que voy a morir. Por cierto, no es la primera vez”.

Jordie Martin también logró ver a Shakira, que está grabando un nuevo tema con su compatriota Manuel Turizo a las afueras de Barcelona, en España.

El paparazi aseguró que lo exsuegros de Shakira no ven la hora de que la barranquillera se vaya del país.

Esa versión también fue revelada en el programa Ana Rosa, donde señalaron que los padres de Gerard Piqué estarían tristes por la partida de sus nietos, Milan y Sasha. Sin embargo, desearían que el traslado a los Estados Unidos se dé pronto, pues buscarían “quitarse un peso de encima”.

“La relación y la tensión entre los padres de Piqué y Shakira es tal que creen que el mejor remedio es que, cuanto antes llegue el traslado, será mejor para todos. Ahora los niños están en una situación muy fea”, dijeron en ese show.

La barranquillera tenía planeado mudarse a su mansión en Miami a comienzo de este año, pero la salud de su papá, William Mebarak, habría provocado que aplazara su viaje.

Ahora se especula que la mudanza de Shakira y sus hijos se daría en los primeros días de abril, tras el acuerdo de custodia que consiguió con Gerard Piqué.