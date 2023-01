Papo Rosario se retira del Gran Combo de Puerto Rico, tras 38 años de carrera

Uno de los tras cantantes del legendario grupo salsero, que se ha presentado un sinnúmero de veces en Cali, dijo que la decisión obedece a problemas de salud.

Papo Rosario anunció el pasado martes su retiro del Gran Combo de Puerto Rico por problemas con su espalda y después de 38 años de carrera.

Rosario hizo el anuncio en el segmento del personaje de El Guitarreño, del programa Pégate al Mediodía de la cadena de televisión WAPA-TV, y donde explicó que su retiro se debe a problemas en su espalda, que lo mantuvieron retirado de los escenarios desde el 2017.

El salsero, quien ha sido sometido a tres cirugías por esta situación, afirmó que su decisión la tomó junto a varios de sus médicos, sus familiares, el director de la emblemática orquesta, Rafael Ithier y sus compañeros de trabajo de la llamada "Universidad de la salsa".

"Me ha tomado la difícil decisión de mi retiro. O sea, me retiro, pero es hacia mi hogar", indicó Luis ‘Papo’ Rosario, quien dio el mensaje acompañado de su hijo, el actor Aniel Rosario.

"No me retiro de los medios y, con el favor de Dios, continuaré en alguna otra faceta, porque todavía, hasta el día que papá Dios me retire, seguiré siendo Papo Rosario, el del Gran Combo", enfatizó.

Anotó que su relación con Ithier, cofundador de la orquesta en 1962, y la agrupación "continúa siendo la misma".

"Nosotros somos una familia, un matrimonio gigante. Pasamos nuestras cositas, las resolvemos entre nosotros y yo me doy una palmada en el pecho. Y seguiré siendo parte de esa familia", puntualizó.

Debido al problema de salud de Rosario, Joselito Hernández ha sido su reemplazo.

La salida de Rosario del Gran Combo de Puerto Rico es la segunda de un cantante del grupo en los pasados cinco años, desde que Charlie Aponte anunció su retiro, tras 41 años con la orquesta.

Desde entonces, Aponte ha lanzado un par de discos como solista, ‘Una nueva historia’ (2015) y ‘Pa' mi gente’ (2018).

Tras la salida de Aponte, este fue reemplazado por Anthony García, constituyendo entonces con Hernández y Jerry Rivas, el trío de cantantes de la legendaria orquesta.

Ithier, junto al fenecido saxofonista Eddie ‘la Bala’ Pérez y Roberto Roena fundaron en 1962 El Gran Combo de Puerto Rico, una institución de la salsa que además ha conquistado el corazón de millones de amantes de este género musical.

Entre ellos están miles de caleños, que, incluso, casi año tras año, disfrutan de sus presentaciones en distintos escenarios de la capital del Valle del Cauca y hasta en la Feria de Cali.

El trío organizó la reconocida agrupación luego de romper con el grupo de Rafael Cortijo y su Combo, al que pertenecieron ocho años y en el que también estuvo el fenecido cantante Ismael Rivera, mejor conocido como ‘el Sonero Mayor’.