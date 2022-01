Paquita la del barrio preocupa a sus fans tras aparecer en cama y cancelar un concierto

Paquita la del barrio, cantante afamada por la canción ‘Rata de dos patas’, preocupó a sus seguidores luego de cancelar una presentación y aparecer en un video en cama dando explicaciones a los fans.

“Desgraciadamente, no estoy bien”, exclamó la artista mexicana de 74 años.

Publicidad

Otras noticias: Muere actor y cantante español al incendiarse su vivienda

En un comunicado, su equipo de trabajo informó de la cancelación de un compromiso que tenía para el sábado 29 de enero en el marco de la Feria de Moroleón, uno de los municipios del estado de Guanajuato.

Publicidad

“Me hice un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien. Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque saben que nunca les he fallado. Les pido mil disculpas”, manifestó la cantante.

Fans y colegas de Paquita la del barrio se solidarizaron con ella y le enviaron menajes de aliento para una pronta recuperación.

Publicidad

La cantante fue sometida al procedimiento médico para aliviar un dolor que estaba padeciendo en el nervio ciático, el cual controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y región inferior de la pierna.