“Para mí sigues siendo la misma persona”: papá de Kany García por relación de su hija con otra mujer

La cantautora puertorriqueña contó la reaccionó de su padre, un exsacerdote, cuando le dijo que se enamoró de una persona de su mismo sexo.

"Si yo que soy humano y se me hace imposible no amarte, qué no va a hacer Dios", narró García sobre la reacción de su padre, en una entrevista con CNN.

Además, aseguró que le había dicho: “por favor mírame a los ojos y quiero que sepas que para mí sigues siendo la misma hija de siempre y que te amo. Y la persona que a ti te haga feliz quiero que sepas que tiene la obligación de entrar a nuestra casa y compartir con nosotros”.

La puertorriqueña además dijo que se siente feliz junto a ella y que hablan de una manera muy “sencilla, simple y natural.