¿Para qué filtros con este color? Sonia Isaza seduce con foto mientras toma el sol en una piscina

La imagen también sirvió para desmentir rumores de la supuesta ruptura de modelo fitness colombiana con el jugador del Barcelona Arturo Vidal.

Sonia Isaza, la modelo fitness colombiana que conquistó el corazón del futbolista chileno Arturo Vidal, compartió una reflexión sobre el poder no solo del cuerpo, sino de la mente, y lo hizo justamente con un foto donde luce su despampanante figura.

“Nuestro cuerpo es capaz de todo. Es nuestra mente a quien tenemos que convencer”, escribió Sonia, oriunda de Pereira, pero radicada hace años en Cali, en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula casi tres millones de seguidores.



En la imagen, la hermosa modelo fitness aparece tomando el sol en una piscina, por lo que en su mensaje también aprovechó para referirse al tono de su piel.

“¿Y para qué filtros con este color?”, anotó Sonia, quien lucía un bikini y unas gafas bajo un radiante sol.

Pero la fotografía, sin quererlo, sirvió para desmentir rumores recientes sobre una supuesta ruptura amorosa en ella y Arturo Vidal, pues él mismo, en el apartado de comentarios, envió una repetición de emoticones de la carita con los ojos de enamorado y Sonia le respondió igual.

Juntos o no, Sonia Isaza no deja de seducir a sus millones de seguidores con sus mensajes positivos, entrenos y, sobre todo, su espectacular cuerpo, que, como ella dice, "es capaz de todo”.

