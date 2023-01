'Parasite' gana Mejor Película y Joaquin Phoenix es el Mejor Actor de los premios Óscar 2020

La película surcoreana se llevó cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Director.

11:30 p.m. ¡Sorpresa! 'Parasite' es la Mejor Película de los Óscar 2020. Dejó atrás a cintas como 'Joker' y '1917'.

Publicidad

11: 12 p.m. Renée Zellweger es elegida Mejor Actriz por su papel en 'Judy'.

11:07 p.m. Joaquin Phoenix es el Mejor Actor por su protagónico en 'Joker'.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Publicidad

11:00 p.m. Bong Joon-ho gana Mejor Director con 'Parasite'. Tenía contendores de la talla de Quentin Tarantino y Martin Scorsese.

10:45 p.m. El Joker empieza a recoger premios. La Academia le otorga el galardón en la categoría 'Mejor Música'. El crédito es para la compositora Hildur Guðnadóttir.

Publicidad

10:25 p.m. 'Parásitos' gana Mejor Película Internacional, categoría antes conocida como Mejor Película Extranjera. Es el segundo galardón para el director Bong Joon-ho.

10:20 p.m. El Mejor Maquillaje y Peluquería en los #Oscars2020 es el usado en 'El Escándalo', con Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

10:15 p.m. ¡Ya son tres! '1917' gana en Mejores Efectos Visuales.

#Oscars ¡Ya son tres! '1917' gana en Mejores Efectos Visuales. Dejó en el camino a 'Avengers: Endgame', 'Star Wars, el ascenso de Sky Walker', 'El rey león' y 'El Irlandés' https://t.co/Zll49mP6xF pic.twitter.com/NJcXvaSupM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 10, 2020

Publicidad

9:55 p.m. Contra lo imposible' también repite Óscar, ahora con Mejor Edición Fílmica

9:48 p.m. Otra estatuilla para '1917', la película filmada en plano secuencia. Ahora se lleva la categoría de Mejor Fotografía.

Publicidad

9:42 p.m. La Academia otorga la estatuilla de Mejor Sonido a '1917', película que recrea la Primera Guerra Mundial.

#Oscars Moment: Mark Taylor and Stuart Wilson win Best Sound Mixing for @1917. pic.twitter.com/eIjE1LASSF — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

9:40 p.m. Recrear cómo sonaba un Ford y un Ferrari en los años 60 no fue una tarea fácil. 'Contra lo imposible' gana premio a Mejor Edición de Sonido.

9:30 p.m. Un irreconocible Eminem se sube al escenario para deleitar a los asistentes con el clásico 'Lose Yourself'.

Publicidad

9:20 p.m. Laura Dern, abogada de Nicole Barber (Scarlett Johansson) en 'Historia de un matrimonio', se lleva el galardón a Mejor Actriz de Reparto.

9:10 p.m. 'American Factory' gana Mejor Película Documental y 'Learning to skateboard in a warzone' el Mejor Cortometraje Documental.

Publicidad

9:00 p.m. El premio a Mejor Vestuario es otorgado a 'Mujercitas'.

8:58 p.m. 'Érase una vez en... Hollywood' gana Mejor Diseño de Producción.

8:45 p.m. ¡Celebren, Jojo y Yorkie! La película 'Jojo Rabbit' recibe el premio Óscar en la categoría Mejor Guion Adaptado.

8:40 p.m. Corea del Sur dice presente. 'Parásitos' obtiene la estatuilla a Mejor Guion Original.

Publicidad

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

8:25 p.m. El mejor Cortometraje Animado de estos premios Óscar es Hair Love.

Publicidad

8:20 p.m. Toy Story 4 se lleva el premio a Mejor Película Animada.

8:15 p.m. El primer premio de la noche es para Brad Pitt por su papel en 'Érase una vez en... Hollywood". Interpreta al doble de riesgo de 'Rick Dalton', cuyo protagonista es Leonardo DiCaprio.

Los nominados al Óscar 2020

Publicidad

MEJOR PELÍCULA

- "1917"

Publicidad

- "Contra lo imposible"

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

Publicidad

- "Mujercitas"

- "Historia de un matrimonio"

Publicidad

- "Había una vez en Hollywood"

- "Parásitos" - ganadora

MEJOR DIRECTOR

- Martin Scorsese, "El irlandés"

Publicidad

- Todd Phillips, "Joker"

- Sam Mendes, "1917"

Publicidad

- Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood"

- Bong Joon-ho, "Parásitos" - Ganador

MEJOR ACTOR

- Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

Publicidad

- Leonardo DiCaprio, "Había una vez en Hollywood"

- Adam Driver, "Historia de un matrimonio"

Publicidad

- Joaquin Phoenix, "Joker" - Ganador

- Jonathan Pryce, "Los dos papas"

MEJOR ACTRIZ

- Cynthia Erivo, "Harriet"

Publicidad

- Saoirse Ronan, "Mujercitas"

- Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"

Publicidad

- Charlize Theron, "El escándalo"

- Rene Zellweger, "Judy" - Ganadora

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Tom Hanks, "Un buen día en el vecindario"

Publicidad

- Anthony Hopkins, "Los dos papas"

- Al Pacino, "El irlandés"

Publicidad

- Joe Pesci, "El irlandés"

- Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood" - ganador

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Kathy Bates, "El caso de Richard Jewell"

Publicidad

- Laura Dern, "Historia de un matrimonio" - ganadora

- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Publicidad

- Florence Pugh, "Mujercitas"

- Margot Robbie, "El escándalo"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

- "Dolor y gloria", (España)

Publicidad

- "Corpus Christi" (Polonia)

- "Honeyland" (Macedonia del Norte)

Publicidad

- "Los miserables" (Francia)

- "Parásitos" (Corea del Sur) - ganadora

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

- "Cómo entrenar a tu dragón 3"

Publicidad

- "Perdí mi cuerpo"

- "Klaus"

Publicidad

- "Missing Link"

- "Toy Story 4" - ganadora

MEJOR DOCUMENTAL

- "Al filo de la democracia"

Publicidad

- "American Factory"

- "The Cave" - ganadora

Publicidad

- "For Sama"

- "Honeyland"

MEJOR GUION ORIGINAL

- "Entre navajas y secretos", Rian Johnson

Publicidad

- "Historia de un matrimonio", Noah Baumbach

- "1917", Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

Publicidad

- "Había una vez en Hollywood", Quentin Tarantino

- "Parásitos", Bong Joon-ho, Han Jin-won - ganadora

MEJOR GUION ADAPTADO

- "El irlandés", Steven Zaillian

Publicidad

- "Jojo Rabbit", Taika Waititi - ganadora

- "Joker", Todd Phillips, Scott Silver

Publicidad

- "Mujercitas", Greta Gerwig

- "Los dos papas", Anthony McCarten

MEJOR FOTOGRAFÍA

- "El irlandés", Rodrigo Prieto

Publicidad

- "Joker", Lawrence Sher

- "El faro", Jarin Blaschke

Publicidad

- "1917", Roger Deakins - ganadora

- "Había una vez en Hollywood", Robert Richardson

MEJOR BANDA SONORA

- "Joker", Hildur Gudnadottir - ganadora

Publicidad

- "Mujercitas", Alexandre Desplat

- "Historia de un matrimonio", Randy Newman

Publicidad

- "1917" - Thomas Newman

- "Star Wars: El ascenso de Skywalker, John Williams

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- I Can't Let You Throw Yourself Away, "Toy Story 4"

Publicidad

- (I'm Gonna) Love Me Again, de "Rocketman" - ganadora

- I'm Standing With You, de "Breakthrough"

Publicidad

- Into The Unknown, de "Frozen II"

- Stand Up, de "Harriet"