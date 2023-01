Parece otra: Adele causa furor en redes por la foto que publicó en su cumpleaños 32

La cantante está irreconocible en la imagen, la primera que publica este año y en la que agradece la labor de quienes luchan contra el COVID-19.

La británica Adele reapareció en redes sociales para agradecer los mensajes de cumpleaños recibidos el martes.

En una publicación en Instagram, colgó una fotografía en que se la ve detrás de una gran corona floral y ataviada con un vestido corto de color negro y mangas abullonadas, tras desvelar a finales del año pasado que había estado siguiendo una dieta basada en comida saludable y ejercicio que le había ayudado a perder varios kilos.

"Gracias por el cariño durante mi cumpleaños. Espero que estén seguros y sanos durante este periodo loco. Me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores esenciales y que están en primera línea por mantenernos a salvo mientras arriesgan sus vidas. Son realmente nuestros ángeles", escribió.

En febrero, la autora de títulos como ‘Someone Like You’ y ‘Rolling in the Deep’ reveló que estaba preparando un nuevo álbum, bajo el título ‘30’, que se publicaría en septiembre.

Fue durante una actuación privada en la boda de una amiga cuando Adele animó a los presentes a estar atentos a su próximo trabajo, que llegaría en siete meses, un anuncio que se hizo público al circular por redes sociales.

La artista alcanzó el éxito en 2011 con el álbum ‘21’ y batió récords de ventas cuatro años después con ‘25’, del que vendió más de 3,38 millones de copias en Estados Unidos en su primera semana en las tiendas.

Los tres álbumes de estudio de Adele llevan el nombre de las edades que tenía cuando los compuso: 19, 21 y 25.