"Parece una elección": polémico comentario de Kanye West sobre la esclavitud

El rapero estadounidense, esposo de Kim Kardashian, generó controversia durante una entrevista.

"Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una elección", dijo durante la entrevista para el programa TMZ.

Inmediatamente, la comunidad afronorteamericana respondió a sus afirmaciones.

"Que la esclavitud es una opción es una de las declaraciones más ignorantes que alguien ha hecho jamás", respondió el rapero Will. I. Am, exintegrante de la banda Black Eyed Peas en el programa Buenos Días Inglaterra.

Por su parte, el actor Marc Lamont Hill escribió desde en su Twitter "no ha habido un momento en la historia de los negros en la que no hubiera resistencia a la esclavitud”.

Tras la polémica desatada, Kanye West aclaró que se refería a la esclavitud, pero no en cuestiones raciales, sino en cuestiones emocionales.

"La razón por la que mencioné el punto de 400 años es porque no podemos estar mentalmente encarcelados por otros 400 años. Ahora necesitamos pensar libremente. Incluso la declaración fue un ejemplo de pensamiento libre. Fue solo una idea. Una vez más me están atacando por presentar nuevas ideas", dijo

