Paris Jackson saldrá pronto del hospital, según su familia

"Está fenomenal ahora mismo", dijo su tío Jackie Jackson al portal E! News justo antes del estreno de "Michael Jackson ONE", el nuevo show del Circo del Sol que se lleva a cabo en el hotel y casino Mandalay Bay. "Está mejorando. Saldrá pronto del hospital", añadió.

Paris Jackson, de 15 años de edad, fue hospitalizada el 5 de junio con cortes en las muñecas. El cuerpo de Policía de Los Ángeles confirmó que acudió a la residencia de la joven, ubicada en Calabasas, tras recibir una llamada de emergencia en torno a las 1.30 hora local (8.30 GMT) y llevó a la joven a un hospital cercano en ambulancia.

"Le deseamos una rápida recuperación", sostuvo su tío Marlon Jackson. "La queremos. Después de todo lo que ha sufrido, perder a un padre... eso es duro para alguien tan joven. Ella es fuerte", agregó.

La madre de Michael Jackson, Katherine, acudió al evento acompañada de los hermanos de Paris, conocidos como Prince y Blanket. El espectáculo, repleto de bailes y números acrobáticos, incluye temas musicales del "rey del pop" como "Dirty Diana", "I'll Be There", "Thriller", "Beat It" y "Bad".

Se trata del segundo espectáculo del Circo del Sol sobre la figura de Jackson que se estrena en Las Vegas. El anterior fue "Michael Jackson The Immortal World Tour".

En la actualidad se desarrolla un nuevo juicio en torno a la muerte de Michael Jackson, un litigio que tiene como demandante a la madre del artista, que acusa a la promotora AEG Live de ser responsable civil del fallecimiento del artista.

El pasado 25 de junio se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Michael Jackson.

El abogado de la familia, Brian Panish, culpó a AEG de presionar al "rey del pop" e ignorar su delicado estado de salud con el único objetivo de hacer un negocio redondo con la reaparición de Jackson sobre los escenarios, prevista para julio de 2009 en Londres.

El abogado explicó que durante el litigio probará la vinculación laboral entre el médico de Jackson, Conrad Murray, y AEG Live.

Murray cumple actualmente una sentencia de cuatro años de prisión tras ser condenado a finales de 2011 por homicidio involuntario en el juicio penal por la muerte del cantante.

El jurado consideró probado entonces que Murray fue quien causó el repentino fallecimiento de Michael Jackson por sobredosis de medicamentos.

