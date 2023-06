Participante del Desafío The Box revela que le han ofrecido dinero a cambio de relaciones íntimas

Un participante del Desafío The Box reveló que en medio de su paso por el programa de Caracol Televisión le han llegado propuestas en las que le piden relaciones íntimas a cambio de dinero. Se trata de Iván Gutiérrez, quien, en diálogo con La Red de Caracol Televisión, reveló detalles de su vida privada.

El integrante de Gamma habló sobre su niñez, la cual vivió en la zona rural del municipio de Campo Alegre, Huila.

“Hacía trabajos varios allá, mi familia cultivaba café. Recogía, recolectaba, veía y hacía todo el proceso de lo que es el secado y la venta del café”, mencionó.

Iván también comentó que durante su infancia tuvo que afrontar comportamientos agresivos de su padre, hecho por el que empezó a tener comportamientos que el definió como “rebeldes”.

Pese a los conflictos que tenía con su progenitor, el participante del Desafío The Box afirmó que hoy en día lleva una buena relación con este y día a día trata de “suplir la distancia entre los dos”.

Fue en ese momento que Iván se refirió a las propuestas que le han llegado en medio de su paso por el Desafío The Box.

“Las propuestas siempre están, actualmente siempre he recibido propuestas pesadas, pero va mucho de la persona. Los propósitos que tienes, sí me han ofrecido plata por sexo, yo creo que en este medio a todos nos ha pasado y está en cada quien y por la formación de aceptar y recibir esto. No los he aceptado, afortunadamente”, dijo.

De igual forma, el participante del Desafío The Box habló sobre su vida sentimental afirmando que sus romances siempre han sido pasajeros.

“He tenido personas con las que me he involucrado, pero no ha sido esa relación constante ni tan fuerte para uno decir ‘aquí me quedo, aquí esto es estable’. Siempre han sido como muy pasajeras las cosas. Hay ciertas cosas de la personalidad de las personas que no admito y no paso. Soy una persona que busca algo estable, estoy libre y abierto a lo que pueda pasar”, concluyó.