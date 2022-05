Particular ‘charla’ de Greeicy Rendón con su bebé: “Defienda a su mamá de todas esas calumnias”

Greeicy Rendón, a través de redes sociales, compartió todo su proceso de embarazo y ahora también muestra cómo vive esta etapa de mamá primeriza.

“Aquí aprendiendo a malcriar bebés. Si lo único que querés es estar cargado, mi tiempo qué”, se ve decirle a su pequeño hijo Kai en unas historias que publicó en Instagram.

A pesar de la admiración de sus fans, no han faltado los malos comentarios o críticas, pero Greeicy Rendón apeló a una defensa muy especial.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero, yo amo a mi bebé, sino que él sabe, diga, yo tengo una mama brusquita, porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo le entendiera todas esas bobadas que ella me dice”, manifestó.

La ‘conversación’ entre madre e hijo derritió a más de uno.

“Defiéndame, que la gente dice que yo no lo quiero, que la gente no sabe que nos amamos. Defienda a su mamá de todas esas calumniadas que le están metiendo (sic)”, agregó.

Mientras unos la cuestionan, otros aplauden la particular forma en que Greeicy Rendón comparte esta faceta de su vida.