¿Pasado de tragos? Fredy Guarín publicó video denunciando que no lo dejan entrar a su casa

En su cuenta oficial de Instagram, Fredy Guarín publicó un video que genera controversia entre sus seguidores. El exfutbolista se mostró en aparente estado de embriaguez, un tema que ya anteriormente le ha generado estragos en su vida personal y profesional.

El famoso quiso denunciar en sus redes que no le estaban permitiendo la entrada a su propia casa en Montería. Aparentemente, a Guarín, su esposa Pauleth Pastrana le estaría negando entrar a su vivienda.

“Simplemente, quiero decir que quiero cubrir o sentir mi personalidad. Estoy en Montería otra vez, como un día lo decidí, porque lo decidí", empezó diciendo el exfutbolista en la grabación con un tono bastante pausado.

Luego Fredy Guarín denunció que "ya van como cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa. La casa que yo compré con mi propia plata y no me dejan entrar… Paseo La Castellana".

El exfutbolista reclamó que estaba molesto por el trato que estaba recibiendo al llegar a su casa y advirtió que mostraría en videos que no le permiten entrar a la vivienda. Sin embargo, no publicó nada y minutos más tarde se eliminó la publicación de sus historias de Instagram.

"Ya les voy a mostrar videos. Los voy a publicar. A un hombre no se le trata así. Me hago responsable de lo que llegue a pasar", advirtió Guarín y luego señaló que "no doy nombres, pero les digo que a un hombre no se le trata así. Porque un hombre ha sido muy bueno, por más de que tenga sus errores. Yo me hago responsable por mis errores, pero no se respeta así".

La curiosa publicación del exfutbolista se replicó en diferentes cuentas de chismes, dejando a la interpretación de los internautas la situación. Varios usuarios de la red social aseguran que Fredy Guarín estaba bajo los efectos del alcohol y recordaron el caso en el que, por estar borracho, fue detenido por caso de violencia intrafamiliar contra su padre en 2021.

"Si eres maltratador, aunque la casa la hayas comprado con tus millones, JAMÁS puedes ingresar si hay una medida de protección", "Yo como mujer tampoco lo dejaría entrar, si viene con esa jinchera a joder y hacer escándalo", "Yo con una niña pequeña así de borracho tampoco lo dejo entrar, qué miedo", escribieron algunas personas.