Pasión de Gavilanes: así ha cambiado la vida de sus protagonistas en los últimos 20 años

A las 9:30 p. m. de este miércoles, 13 de septiembre de 2023, los colombianos volverán a ver, a través de las pantallas de Caracol Televisión, a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo en una nueva entrega de la telenovela Pasión de Gavilanes .



Han pasado 20 años en la vida de Juan, Óscar y Franco Reyes, y sus respectivas esposas, Norma, Jimena y Sara Elizondo, desde que en 2003 un emocionante episodio final de la primera temporada los dejó a todos felices y enamorados. Ahora, a la dinastía Reyes Elizondo, conformada por sus hijos, los enemigos del pasado los persiguen.

Pero la vida de sus personajes no es la única que ha cambiado en estos 20 años. Los actores que protagonizaron esta historia también han vivido años y experiencias que han modificado su vida. Los actores Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Danna García, Mario Cimarro, Natasha Klauss y Michel Brown revelaron qué ha cambiado en sus vidas durante estas dos décadas.

Danna García, quien le da vida a Norma Elizondo, señaló que algo que tiene en común con su personaje es que durante estos 20 años se convirtió en madre. "Tengo una familia muy estable, hago muchos proyectos internacionales, pero, para mí, la cereza del pastel es haber sido mamá, o sea, haber sido mamá y tener mi hogar tal vez era lo que yo siempre soñaba".



Aunque la única de las hermanas Elizondo que no tuvo hijos fue Jimena, la actriz que la interpreta, Paola Rey, dio a luz a dos pequeños en los últimos años. "Me casé, tengo dos hijos, soy empresaria. Bueno, en fin, muchas cosas... me siento identificada en ese sentido con Jimena, que nos hemos realizado en estos 20 años".

Por su parte, la vida amorosa de Natasha Klauss estuvo más agitada que la de Sarita Elizondo. "Me casé y me separé, me casé y me separé, cuatro matrimonios (risas). Mentira, me separé, estuve sola muchos años, tuve a Paloma, cuando hice la primera temporada ya tenía a Isabel y ahora me volví a casar hace 3 años".

Publicidad

En el caso de los galanes, el que reveló lo que ha sucedido en su vida fue Juan Alfonso Baptista, quien interpreta a Óscar Reyes. El actor se mostró agradecido de regresar al proyecto. "Seguimos respirando, vivos y muchas cosas han pasado, ya somos mas grandes, pensamos diferente... definitivamente es un privilegio estar acá".

En esta segunda entrega también están de regreso Kristina Lilley, como Gabriela, y Zharick León, como Rosario Montes. La segunda, en esta ocasión, también presentará a la familia que construyó durante los 20 años que pasaron, pero regresará para poner de cabeza las vidas de la dinastía Reyes Elizondo.

Zharick León también señaló que en estos 20 años que han pasado lo mejor en su vida ha sido convertirse en madre. "Lo más lindo de mi vida, mis dos hijos, yo veía a un bebé por ahí cerca y me daba piquiña (risas), pero ha sido lo más bello y maravilloso y la experiencia más bella que uno de mujer pueda vivir", aseguró.