Pasión de Gavilanes: ¿quién es el actor detrás del malvado Gunter?

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes , de Caracol Televisión, tiene atrapados a los televidentes con los nuevos dramas de los Reyes Elizondo. Todos los personajes llaman la atención, pero uno de ellos, misterioso, oscuro y tenebroso, se ha robado las miradas recientemente. Se trata de Pablo Gunter, el mayordomo de Rosario Montes .



Este enigmático personaje es interpretado por Boris Schoeman, un actor, director, traductor, editor y maestro de teatro francés que desde hace 34 años vive en México. Hasta el país azteca le llegó la propuesta de hacer parte de esta producción.

Schoeman no conocía Colombia, pero cuando le ofrecieron pasar unos meses en el país grabando la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, no se negó.

"De repente me llamó mi mánager y me dijo: '¿quieres irte para Colombia cinco meses?'. Y le dije: '¿Cómo?... claro... dónde firmo, claro que quiero ir a Colombia", recordó el actor que le da vida al sombrío mayordomo.



El actor francés reconoció que por muchos años había sido admirador del movimiento teatral colombiano, pero que por diversos motivos no había podido visitar el país. Para la grabación de esta producción, el actor pasó varios meses en Villa de Leyva, Boyacá, donde están ubicados todos los escenarios de Pasión de Gavilanes.

Su personaje, Pablo Gunter, tiene un aura fantasmal y, hay que decirlo, malévola. A pesar de eso, el papel del mayordomo malvado sirvió para que Boris Schoeman cumpliera varios sueños: actuar en televisión internacional, conocer Colombia y crear un personaje difícil de entender.

El mismo actor señala que su personaje "tal vez no tiene el reconocimiento que él quisiera y por eso busca ser importante en la vida de los demás, tal vez porque él no tiene una propia... no lo sé".



Agregó que la construcción de Gunter fue un reto interesante. "Este aspecto indefinido fue el que al final me dio mucha luz en esta oscuridad, para volverlo interesante, incluso con matices cómicos, que es lo que poco a poco empezamos a vislumbrar de este personaje".

A lo largo de los episodios, Gunter ha sido el aliado de Rosario Montes para empezar de nuevo su bar 'Alcalá', pero especialmente para causar un poco de caos en la familia Reyes Elizondo. Sin embargo, el mayordomo no siempre está apoyando a la cantante y en ocasiones hasta actúa en su contra.

Para Schoeman, la relación entre Gunter y Rosario Montes "es una relación amor-odio, es una relación de codependencia absoluta porque no se soportan, pero no pueden vivir el uno sin el otro".



Aunque pocos puedan creerlo, el papel del francés ha causado un buen impacto entre los televidentes. Boris Schoeman señala que recibe muy buenos comentarios en sus redes sociales.

"Creo que el que más ha sido reiterativo es el de algunas madres que me escriben diciendo 'Gunter, cada vez que mi hija de 6 años no se quiere comer la sopa, le digo que Gunter va a venir y la va obligar a que se tome la sopa', y eso me hace reír mucho porque son varias las mamás de las que me ha llegado el mismo mensaje", aseguró Boris Schoeman.