Pasión de Gavilanes tiene en ‘Memo’ una malvada cuota de humor

Pasión de Gavilanes tiene una malvada cuota de humor en ‘Memo’, ese personaje caricaturesco al que siempre le sale el tiro por la culata, y que divierte a los televidentes.

El actor Víctor Rodríguez, quien le dio vida a ‘Memo’, tiene una colección de anécdotas para contar. Algunas, las relató en entrevista con Show Caracol.

“Cuando me dicen que yo voy a quedar enyesado por completo, yo nunca imaginé que esto en la práctica iba a ser literal. Me colocaron varillas transversales para sostener todo ese yeso y duré metido en ese proceso como nueve horas”, relató sobre la escena en la que todo le salió mal en su plan malvado contra 'don Armandito’.

Pasión de Gavilanes le ha dado la vuelta al mundo, lo que le ha permitido ser reconocido por las fanáticas de la novela en España, donde vive.

“Unas españolas me reconocieron con el tapabocas puesto. Pero anda, hijo, que tu voz es inconfundible”, recordó, en acento español, sobre el encuentro con esas seguidoras.

‘Memo’ hace parte de la cuota de humor de la novela, pero un humor diferente, malvado.

¿Pero por qué le salen tantos personajes de malito?

“Con esta cara exótica tampoco doy pa galán. Yo le decía a mi mamá: créame que si usted me hubiera hecho galán, no me hubiera ganado si no una novela y el resto, a aguantar hambre”, contó entre risas.

Mientras ‘Memo Duque’ le rinde cuentas a su ‘Armandito’, el actor Víctor Rodríguez espera nuevos personajes, por qué no, en España.

