“Pasó lo increíble”: Ana Victoria Beltrán está embarazada

La actriz, famosa por su papel de Daniela Franco en Padres e Hijos, invitó a sus seguidores a ayudarle a escoger el nombre de su bebé.

El anuncio lo hizo a través de redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje:

“Les quiero compartir esta gran noticia que nos tiene muy felices a mi esposo, a nuestra familia y por supuesto a mí. Finalmente pasó lo increíble, jejeje. Ni yo me lo creo, pero después de ver está hermosura, los milagros de Dios y que sea una realidad. Acá está nuestro retoño, no sabemos qué será, lo importante es que este bien de salud. Me parece increíble que todo esto esté pasando y, aunque ha sido algo difícil por toda la maluquera que he tenido, solo puedo agradecer a Dios por esta bella oportunidad de convertirme en madre”, comentó.

