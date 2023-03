Patricia Silva desmiente rumores sobre su pensión: "Hay gente malintencionada"

En entrevista con Día a día , Patricia Silva , humorista que hizo parte de Sábados Felices por casi 40 años, se pronunció para desmentir todos los rumores que giraban en torno a su proceso de pensión y el Canal Caracol.



Patricia empezó diciendo que la información de su pensión se filtró sin su consentimiento. “Lo que sucede es que hay gente malintencionada, gente desagradecida. Muchos decían con ese orgullo: ‘Le ganó la demanda al Canal Caracol’. El lío era con los fondos pensionales. A veces hay empleados en las empresas que, sin querer, hacen algunas cosillas equivocadas. Nos puede pasar a todos, a mí me pasa en el set”, comentó.

La comediante aseguró que el Canal Caracol siempre estuvo al tanto de su proceso de pensión y la ayudó.

"El canal en ningún momento me dijo 'no'; por el contrario, ellos aceptaron absolutamente todo. Pudieron haber apelado, jamás lo hicieron; pudieron haber peleado, no lo hicieron. El mismo abogado me lo dijo. Qué lindo el canal conmigo, el canal me ha trato con mucha dignidad", reflexionó Patricia Silva.



La actriz afirmó que cometió el "error" de demandar al canal. Sin embargo, "me cumplieron y no había necesidad de que yo hiciera eso, porque el lío no era con Caracol".

Patricia Silva también aclaró la situación mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram y en el que dijo que el Canal Caracol es la mejor empresa.

Finalmente, la humorista agradeció a Caracol Televisión por todo lo vivido y aseguró que la compañía le dio las mejores oportunidades: “Me voy feliz y agradecida, con la cabeza en alto y hablando lo que es del canal". Así mismo, destacó el trato que la empresa tuvo con humoristas como Mandíbula y la Gorda Fabiola en momentos difíciles.

Juli y Escudero, los nuevos sentenciados en el Desafío The Box

En otras noticias, la competencia en el Desafío The Box, con el paso de los días, se vuelve cada vez más implacable. Esta vez, los nuevos sentenciados fueron Juli, del equipo Alpha, y Escudero, miembro de Omega.

En el capítulo de este miércoles, 29 de marzo de 2023, el encargado de entregar los chalecos de sentencia fue Mateus. Él salió desde a playa baja con la misión de sentenciar a muerte a los participantes.



Con el chaleco que recibió Juli ya son dos los miembros de Alpha que están sentenciados, pues Bogdan lo recibió anteriormente.



El otro sentenciado fue Escudero, de Omega. Él se mostró tranquilo y con confianza para batirse en el box de la muerte.

“Yo soy un man muy tranquilo. A mí no me estresa nada. Esto es a muerte”, dijo Escudero.