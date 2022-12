Paul McCartney compondrá sonidos para emoticones con motivo de San Valentín

Los Beatles eran maestros en hacer canciones cortas pero pegadizas, ahora su exintegrante Paul McCartney escribe letras más sucintas para acompañar emoticones.

McCartney anunció que escribe una serie de sonidos para acompañar los emoticones en el servicio de videollamadas Skype, principalmente para los mensajes por el día de San Valentín.

"Al principio pensé, uhm, ¿una propuesta extraña para mí? Y luego pensé: ¿sabes qué, por qué no? Algo divertido, algo bonito y nuevo", dijo en un video en su página web.

En la grabación, McCartney aparece en su estudio creando tonadas muy breves para 20 emoticones, que van desde ganchos duros de guitarra hasta progresiones más etéreas del xilófono.

McCartney consideró que el proyecto es un reto "porque repentinamente tienes que comprimir en una interpretación musical de una emoción en menos de cinco segundos".

Los sonidos más desafiantes serán para expresar el coqueteo y cuando alguien se sonroja.

"Era como hacer un crucigrama enorme y dar con estas soluciones. Al mismo tiempo era musical, entonces fue una gran práctica para mí en el estudio", añadió el roquero de 73 años.

Interesado en la experimentación musical, McCartney recientemente mezcló géneros musicales en una canción con el rapero Kanye West y la estrella del R&B Rihanna.

Los éxitos tempranos de los Beatles como "She Loves You", "Love Me Do" y "I Want to Hold Your Hand" duraron poco más de dos minutos cada uno, sin embargo se convirtieron en melodías memorables.