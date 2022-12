Paul Walker, protagonista de Rápido y furioso, muere en un accidente de tránsito

"Lamentamos confirmar que Paul murió hoy en un trágico accidente de coche durante un evento benéfico para su organización Reach Out Worldwide", indicaron sus publicistas desde la página oficial del intérprete en la red social Facebook.

"Era el pasajero en el coche de un amigo, en el que ambos perdieron la vida", añadieron.

(Vea aquí cómo quedó el carro en el que murió el actor)

Según el departamento de Policía del condado de Los Ángeles, el accidente tuvo lugar en torno a las 15:30 hora local (del sábado).

Walker rodaba actualmente la séptima parte de "Fast & Furious" (Rápido y furioso), la franquicia que le dio la fama en todo el mundo gracias a su papel de Brian O'Conner, un expolicía envuelto en carreras clandestinas de carros.

La célebre saga automovilística ha recaudado casi 2.400 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

La primera entrega se estrenó en 2001 bajo el título "The Fast and the Furious", a la que siguieron "2 Fast 2 Furious" (2003), "Fast & Furious" (2009), "Fast Five" (2011) y "Fast & Furious 6" (2013).

Walker no aparecía en la tercera parte, "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006).