Paula Andrea Betancur recibe duras críticas por fotografías en redes: “Los años ya se le notan”

La exreina de belleza y empresaria Paula Andrea Betancur fue duramente criticada en redes sociales por sus más recientes fotografías compartidas en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la antioqueña se mostró disfrutando en compañía de su familia parte de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos.

“Un día mágico lleno de bendiciones”, era el texto que acompañaba a las imágenes.

Algunos internautas no desaprovecharon la oportunidad para criticar el físico de la también modelo, dejando comentarios como “Ojalá se quedara al natural”, “Una mujer muy bonita, pero los años ya se le notan por más cirugía que se haga” y “Se está desfigurando la carita”.

Pese a que la publicación se llenó de comentarios negativos, Paula Andrea Betancur no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, muchos de sus seguidores no tardaron en reaccionar y la defendieron ante los señalamientos.

“Es la mujer más linda que ha tenido Colombia”, “Por Dios, respeten. La vejez nos va a llegar a todos”, “Qué piel tan linda”, mencionaron algunos.

En otras noticias:

Karol G se indignó con revista que modificó su cuerpo y rostro: "No me representa"

A través de sus redes sociales, Karol G mostró indignación con la famosa revista GQ, pues puso como portada una foto de su rostro y cuerpo completamente modificados.

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió Karol G.

La intérprete de 'Mañana será bonito' agradeció a la revista por permitirle aparecer en la más reciente edición, sin embargo, no se siente conforme con los cambios que le hicieron a su imagen.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", argumentó.