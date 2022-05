Paulina Rubio detuvo un concierto tras agresión sexual: “Él me tocó”

Paulina Rubio detuvo uno de sus conciertos con Alejandra Guzmán, en medio del tour Perrísimas, porque presuntamente uno de los guardias de seguridad se habría sobrepasado con ella. Sucedió en Phoenix, Arizona,

La Chica Dorada estaba entre el público interpretando el tema ‘Nena’ de su dúo con Miguel Bosé cuando de pronto dijo en inglés "paren la música, paren la música".

Luego se dirigió al supuesto agresor y le espetó: "Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es de seguridad. ¡Qué vergüenza! Él me tocó y es guardia de seguridad".

Mientras regresaba a tarima, Paulina Rubio comentó en broma, para calmar los ánimos: “Él no es mi novio”.

Se desconoce si la cantante entabló alguna acción legal contra el guardia de seguridad al que señaló de haberla tocado.