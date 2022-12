Paulina Vega confesó estar dispuesta a reunirse con las FARC

La ex Miss Universo colombiana Paulina Vega se hubiera reunido con las FARC en Cuba, sede de las negociaciones para acabar medio siglo de conflicto armado, si hubiera podido aceptar la invitación que esta guerrilla le hizo tras ser elegida en 2015.

Vega, que entregó la corona el pasado enero, dijo el miércoles en entrevista que está dispuesta a hablar con los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal guerrilla del país, que el sábado firmó un nuevo acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, renegociado tras el rechazo del anterior en un plebiscito.

La exreina de la organización Miss Universo, entonces propiedad del magnate y actual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en abril de 2015 que no había aceptado porque descartó que la cita fuera "algo muy relevante en el proceso" de paz.

A continuación, la opinión al respecto de Vega, una modelo y presentadora de televisión de 23 años que aspira a la pronta pacificación de su país.

- Cuando recién fue coronada, las FARC la invitaron a Cuba a hablar del proceso de paz.

- Justo cuando no acepté la invitación estaba en Miami en un evento con Donald Trump. Yo hubiera ido, pero a ellos les daba pánico, muchísimo miedo. Dijeron: 'No vas a ir'. Yo me convertí en su responsabilidad por un año y el hecho de tener una reunión en la que no saben qué va a pasar, porque Colombia les da miedo, a ellos les dio pánico, terror y me dijeron 'No vas'. Y yo tenía que seguir órdenes.

- ¿Ahora si la invitaran iría?

- Sí.

- ¿Y qué les diría?

- ¿Qué no les diría? Pero estamos bajo circunstancias totalmente distintas a las de hace un año y medio cuando me invitaron. Estamos en una renegociación (del pacto de paz rechazado en un plebiscito el 2 de octubre). Tocaría otros temas.

- ¿Cuáles?

- Depende de si hay cámaras o no. Creo que todos los colombianos tenemos que tener una posición de esperanza, de unión, de fuerza, de ser objetivos. La paz es la base de cualquier sociedad y la paz la necesitamos hace rato y creo que ya es hora.

- Usted es embajadora contra la desnutrición infantil en Colombia, un flagelo que el país pretende acabar para 2030. ¿Cómo fue esa designación?

- El presidente Santos me invitó a ser parte de este programa, que es uno de los más importantes que tiene María Clemencia (Rodríguez, la primera dama). También he estado trabajando con (la ONG con sede en Estados Unidos) Stop Hunger Now, que también me nombró embajadora global. Estuve con ellos en Johannesburgo y Nueva York, planean tener una visita a Colombia.