Paulina Vega fue catalogada como modelo talla grande por subirse un kilo

La ex Miss Universo confesó la sorpresa que se llevó cuando una agencia en Nueva York le dijo que ya no estaba entre las “flacas”.

La barranquillera afirmó que, aunque no le ofendía ser llamada ‘curvy’, la cuestionaba el tipo de hábitos poco saludables que debía adoptar para mantener las medidas exigidas a una modelo de pasarela o editorial.

Publicidad

“Me parecía extraño el solo término PLUS SIZE (para mí o para cualquier mujer que se encuentre en perfecto estado de salud). ¿Bajo qué estándares se es plus size? ¿Y quién decide esos estándares?”, comentó.

Paulina señaló que, a su parecer, “la belleza física no puede ser todo, no puede ser el foco de tu trabajo, tu prioridad, en todo lo que piensas y a donde diriges toda tu energía. No es saludable. Cuando tenga 60 años me voy a ver muy distinta a como soy ahora y si solo me concentro en eso, ¿qué va ser de mí cuando esa belleza desaparezca?”.

Completó diciendo que se siente más sana y feliz que nunca y que, aunque sigue modelando, solo lo hace con marcas que comparten sus valores y entienden que la belleza va mucho más allá de medidas y colores.