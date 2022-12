Paulina Vega muestra sus dotes como cantante en Instagram

La presentadora del programa musical ‘A otro nivel’, de Caracol TV, sigue revolucionando las redes sociales.

Esta vez no fue con un baile, Paulina publicó en su cuenta de Instagram un video en el que canta ‘You’re the one that I want’, de la cinta 'Grease'. [Vea también: En bikini y con un sensual baile, Paulina Vega dejó boquiabiertos a sus seguidores]

Con esta frase acompañó el clip: “voy a competir en la próxima temporada de ‘A Otro Nivel’” y un emoticón de risa.

El video ya cuenta con más de 105 mil reproducciones y 16 mil me gusta en menos de cuatro horas.