Pedida de mano a ex Miss Universo arrancó suspiros a más de un romántico

Aunque ya no tiene la corona, su novio la hizo sentir como toda una reina con la sorpresa que le tenía.

Recientemente la modelo Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universo 2017, cedió la corona y el cetro a la filipina Catriona Elisa Magnayon, de Filipinas. Dejó a un lado la vida de reina para crear su propio cuento de hadas de la mano de Tim Tebow, beisbolista de los Mets.

Demi-Leigh acudió a una hacienda del pelotero en Jacksonville, Florida, sin imaginar la maravillosa sorpresa que él le tenía: adecuó una zona con decoración matrimonial, sitio donde se arrodilló, sacó de su bolsillo una argolla y le pidió vivir estar a su lado para siempre.

La respuesta la tienen las imágenes del fotógrafo Kelly Braman. Ella no pudo aguantar las lágrimas y aceptó.



Las fotos continuaron. Allí no solo se ve a la pareja recién comprometida y enamorada, también Demi luce el espectacular anillo.



"Todos los sueños que he tenido, los has superado a todos. ¡Te amo y no puedo esperar para pasar la eternidad contigo!", escribió ella en la leyenda de algunas imágenes.

Tim tampoco ocultó su alegría: "Gracias por decir sí y hacerme el hombre más feliz del mundo. Eres el amor de mi vida y no puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo", manifestó en sus redes.

Ahora la pareja de enamorados estrena su compromiso en Disney World.