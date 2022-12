Película de 50 sombras de Grey se estrenará en febrero de 2015

La cinta tenía previsto su estreno el 1 de agosto de 2014, aunque era de esperar que la producción sufriera algún desajuste en su planificación tras la inesperada decisión del actor Charlie Hunnam, el encargado de dar vida al protagonista Christian Grey, de abandonar el proyecto.

El británico Jamie Dornan, exmodelo de Calvin Klein, fue elegido como su sustituto, según se anunció el pasado 24 de octubre.

La revista Variety apunta que el estudio quiere aprovechar el tirón de la fecha de San Valentín, el 14 de febrero, un espacio en el calendario donde habitualmente las cintas románticas encuentran un gran nicho de mercado con grandes recaudaciones.

La cándida Anastasia será interpretada por la actriz Dakota Johnson, cuya elección había sido criticada, al igual que la de Hunnam, por un numeroso grupo de fans de la trilogía erótica.

Según The Hollywood Reporter, Hunnam no estaba contento con la elaboración del guión y el ritmo de promoción previo a la producción.

Dakota Johnson debutó en la gran pantalla junto a su madre en "Crazy in Alabama", de 1999, dirigida por el español Antonio Banderas, actual marido de Melanie, pero es más conocida por sus papeles secundarios en la comedia "The Five Year Engagement" y "The Social Network".

Universal Pictures y Focus Features adquirieron los derechos sobre la popular trilogía literaria escrita por E.L. James en marzo de 2012.

La saga, convertida en todo un fenómeno mundial, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha vendido más de 70 millones de ejemplares.

La historia se centra en las vidas de un multimillonario de 27 años, Christian Grey, y la estudiante universitaria Anastasia Steele, que se entrega a las prácticas de dominio y sumisión a las que él es adicto.

La adaptación cinematográfica de "Fifty Shades of Grey" será dirigida por Sam Taylor-Johnson.