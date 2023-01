“Pensé que eras odiosa”: con sexi foto, Elizabeth Loaiza muestra que es la más ‘parchada’ del mundo

En la imagen, que fascinó a miles, también aparece junto a otra hermosa y reconocida modelo colombiana.

Elizabeth Loaiza, modelo nacida en Cali, sigue sorprendiendo cada vez más a sus seguidores en redes sociales.

Esta vez lo hizo con un inspirador mensaje, en el cual ella expresa cuál es su filosofía de vida, la cual está cimentada en hacer el bien siempre, vivir con buenos modales y no juzgar a nadie.

“Me ha pasado que cuando me conocen me dicen: ‘yo pensé que eras odiosa y picada’ o ‘yo había oído tal cosa de ti y eres todo lo que uno nunca se imagina’”, aseguró la modelo en la publicación.

De igual manera, ella hizo referencia a la manera en la que lleva su estilo de vida: “Soy la persona más parchada del mundo, no como lechugas, no hago dietas, me encanta la comida chatarra, a las cosas siempre le veo lo bueno, amo los animales y respeto la naturaleza”.

En ese orden de ideas, relató que siempre trata a todas las personas por igual, no tiene distingos de ninguna índole.

“A todo el mundo saludo por igual y con una sonrisa en la boca; para mí no hay clases sociales, todos somos humanos con las mismas capacidades de salir adelante y de lograr nuestros sueños”, relató en su publicación.

El inspirador mensaje terminó con su filosofía de vida la cual es “no le hagas daño a nadie, creo que, si actúas bien, te va a ir bien”.

La publicación despertó todo tipo de comentarios entre cientos de los casi dos millones de seguidores que tiene la vallecaucana en Instagram.

@Carlosacosta1541 comentó: “Espero algún día poder conocerte”. @Diegobaronaph dijo: “Me alegra saber que eres así, podría decir que lo más lindo de ti es tu esencia”. @Vanegallego.o opinó: “Me encanta leer esto, excelentes palabras y gran mujer”.

Con este tipo de publicaciones, Elizabeth continúa enamorando cada día más a todos sus seguidores.

