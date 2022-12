“Pensé que iba a morir”: Avril Lavigne tras sufrir rara enfermedad

Este microorganismo la adquieren las garrapatas cuando pican ratas o venados infectados y en el caso de Lavigne fue un contagio severo.

“No tenía idea de que la picada de un insecto podía hacer eso. Estuve en cama por cinco meses”, dijo en una entrevista para la revista People.

La artista canadiense cree que el animal la picó durante algún momento de la primavera de 2014. Avril detalla que cuando cumplió sus 30 primaveras las celebró en Las Vegas “casi ni podía comer y cuando iba a la piscina, debía ir a recostarme en la cama. Mis amigas me preguntaban qué me pasada y yo no sabía”, recuerda.

Poco tiempo después fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme.

Su esposo Chad Kroeger la visitó durante los descansos de su gira con Nickelback, y durante un tiempo, la madre de Lavigne se mudó para ayudar a cuidarla.

“Hubo momentos en los que ni me pude bañar durante una semana porque no podía estar de pie. Se sentía como si absorbieran toda la vida de ti. No podía respirar, hablar, ni mover. Pensé que estaba muriendo”, continuó en la entrevista.

Actualmente, Avril Lavigne aún se encuentra en recuperación. Asegura que se siente “80% mejor” y quiere disfrutar su vida pero con cuidado.