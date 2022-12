Percy Sledge, cantante estadounidense de soul y blues (1941-2015)

14 de abril de 2015

Percy Sledge, que en 1966 publicó el éxito que le hizo mundialmente popular "When a Man Loves a Woman", tuvo una trayectoria musical de más de medio siglo.

El legendario músico venía recibiendo atención médica por un cáncer, cuando se conoció su deceso. Fue una de las grandes figuras del soul a finales de los años sesenta.

Sledge entró en el Salón de la Fama del Rock And Roll en 2005 y era miembro del Salón de la Fama de la Música en Alabama, entre otros reconocimientos.

Otras de sus canciones más célebres fueron "Warm and tender", "It tears me up" y "Take time to know her".

Antes de iniciar su carrera musical, el artista trabajó como enfermero en un hospital.