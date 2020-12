Pérdida de memoria y vértigo, entre las secuelas que ha sufrido Danna García por el COVID

La actriz Danna García, Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, tuvo un complejo 2020, pues luchó contra el coronavirus, el dengue y hasta la discriminación de sus vecinos.

En una reciente entrevista en la revista Vea, publicación de la cual es portada, relató algunas de las secuelas que ha sufrido por el COVID-19, entre ellas pérdida de la memoria y vértigo.

Su esposo es quien le ha ayudado a recordar cosas y ejercitar su mente, dijo.

“Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, detalló la actriz colombiana.

Asimismo, contó sobre un incidente que tuvo debido al vértigo, pues en una ocasión teniendo a su hijo en brazos se desvaneció.

“Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar”, aseguró.

La protagonista de producciones como Pasión de Gavilanes también sufrió por la caída de su cabello y además tuvo dengue luego del COVID.

Danna García padeció la discriminación de sus vecinos, mientras se encontraba lejos de su familia tratando de superar el virus.