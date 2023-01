“Perdonen la pinta de mi mamá”: así son las mañanas de Salvador junto a Melina Ramírez

Un video revela cómo la bella presentadora cuida de su hijo, más allá de su atuendo. “Te enseñaré a volar, para que emprendas el viaje del alma”, dijo.

Melina Ramírez conmovió a sus seguidores con un video en el que muestra cómo son las mañanas junto a su hijo Salvador y pide perdón por un atuendo con el que no se le acostumbra a ver públicamente.

“Después del baño, bailamos, cantamos, hago ejercicio y me hacen masajitos. Perdonen la pinta de mi mamá”, fue el mensaje que compartió la bella presentadora en su cuenta de Instagram, junto a la grabación.

Pero la pinta es lo de menos, pues lo que realmente importa y queda claro es el amor de Melina Ramírez hacia su primogénito y el de su pareja Mateo Carvajal.

“Hijo, te enseñaré a volar, para que emprendas el viaje del alma, el verdaderamente importante, siempre estaré ahí para que nunca lo olvides”, añadió.

Y parece que, para ello y como se evidencia en el video, la vallecaucana se está ayudando con “Vuelo mágico”, canción de Darwin Grajales, que invita a usar las “palabras como dulce melodía para no herir a la gente”.



