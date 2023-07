Periodista arremetió contra Shakira tras gala de los Premios Juventud: “No das ejemplo a tus hijos”

Kiko Hernández, un periodista de programas de entretenimiento en España, criticó fuertemente a Shakira luego de que la cantante colombiana llegara a la gala de los Premios Juventud acompañada por sus hijos.

En el programa Siéntese quien pueda, el comunicador habló sobre la aparición de Sasha y Milan en la premiación: "Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, 2 millones de fans. Eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad”.

Además, Hernández se refirió a una pasada polémica entre Piqué y Shakira que ocurrió cuando el exfutbolista llevó a los pequeños a un programa con los presidentes de la Kings League y a algunas reuniones con deportistas.

“¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça?", dijo.



Shakira en los Premios Juventud

El pasado 20 de julio de 2023, Shakira arrasó en los Premios Juventud al llevarse ocho galardones: mejor canción pop urbano, mejor artista femenina, mejor canción para mi ex, girl power, mejor urban track, mejor colaboración pop urbano, tropical mix y social dance challenge.

El anuncio de los premios se dio en simultáneo cuando anunciaron que había obtenido la estatuilla de mejor canción pop urbano por ‘Music Session Vol. 53’ con Bizarrap.

Shakira, que asistió a la gala de los Premios Juventud en Puerto Rico acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasha, solo tuvo palabras de agradecimiento por el reconocimiento, mientras era ovacionada por los asistentes al evento.

“Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, al que le estoy muy agradecida, y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo”, declaró la artista.

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad; celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas, y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y, si se puede, una mejor persona”, sostuvo Shakira.